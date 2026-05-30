Trump só vai assinar acordo com o Irão se "linhas vermelhas" forem cumpridas

Depois de anunciar que estava preparado para tomar a "decisão final" na sexta-feira sobre um acordo com o Irão para prolongar o cessar-fogo que está em vigor desde abril por mais 60 dias, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, disse que apenas vai assinar o documento se as suas "linhas vermelhas" forem cumpridas. "A reunião na Sala de Situação terminou e durou cerca de duas horas. O Presidente Trump só assinará um acordo se for bom para os Estados Unidos e se as suas linhas vermelhas forem cumpridas. O Irão não pode ter uma arma nuclear", frisou a fonte presidencial em comunicado.

Para o líder norte-americano, o acordo terá de incluir a abertura do Estreito de Ormuz e o desmantelamento da capacidade de Teerão para fabricar uma arma nuclear – duas condições que Teerão não cedeu. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Em reação, o Irão desmentiu a notícia e anunciou que as negociações não terminariam para já, classificando as declarações de Trump como uma “tentativa de apresentar uma vitória fabricada”.

"As negociações continuam, mas ainda não foi concluído qualquer acordo definitivo", comentou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baghaei, citado pelos meios de comunicação de social estatais. "Nesta fase, a nossa prioridade é pôr fim à guerra, e não há negociações sobre a questão nuclear."

A agência iraniana Fars revelou ainda que o estreito será reaberto sob as condições de Teerão após os EUA levantarem o bloqueio aos navios iranianos. Em resposta, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o bloqueio norte-americano seria removido gradualmente, caso isso aconteça.