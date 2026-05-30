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Voos no aeroporto de Munique interrompidos por avistamento de drone

30 mai, 2026 - 11:11 • Reuters

Paralisação durou uma hora e obrigou mais de 20 aviões a aterrar noutros aeroportos próximos.

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Os voos estiveram interrompidos durante cerca de uma hora no aeroporto de Munique, no sul da Alemanha, na manhã deste sábado, depois de dois pilotos terem relatado ter visto um drone, informaram as autoridades aeroportuárias e a polícia, confirmando os primeiros relatos dos meios de comunicação alemães.

Durante a paralisação, mais de 20 voos que deveriam aterrar em Munique foram redirecionados para outros aeroportos, disse um porta-voz do aeroporto.

Por volta das 9h00 locais (menos uma hora em Portugal continental), dois pilotos em aviões diferentes na pista relataram ter visto um drone a sobrevoar o aeroporto, o que motivou a paralisação. Os voos foram retomados cerca de uma hora depois.

"As extensas operações policiais, incluindo uma busca na área afetada por um helicóptero da polícia, não obtiveram resultados", disse um porta-voz da polícia.

"Como a ameaça ao tráfego aéreo pôde ser descartada, a paralisação foi levantada às 10h05", disseram, acrescentando que foi aberta uma investigação para determinar o sucedido.

Os avistamentos de drones em Munique causaram maiores transtornos em outubro do ano passado, quando obrigaram a vários encerramentos do aeroporto em rápida sucessão.

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