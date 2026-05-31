Cerca de 70 mortos em dois ataques com drones no Sudão

Cerca de 70 pessoas morreram no Sudão em dois ataques com drones, na sexta-feira e no sábado no Cordofão, uma das regiões onde a guerra é mais intensa naquele país, anunciou este domingo uma ONG e um responsável local.

De acordo com a Organização Não Governamental (ONG) Emergency Lawyers, grupo independente que documenta o conflito no Sudão, no sábado, oito crianças e duas mulheres morreram num ataque de um drone, que caiu na aldeia de Kadam, no estado do Cordofão Ocidental.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As vítimas fugiam de uma zona do Cordofão do Sul "em busca de segurança", segundo a ONG, que vê no ataque uma "extensão da violência às zonas onde se refugiam os deslocados, estimados em 11 milhões, após mais de três anos de guerra pelo poder entre o exército regular e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FSR).

A ONG não especificou qual das partes foi responsável pelo ataque, indicando apenas que aconteceu "numa zona civil onde não há operações militares".