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Cerca de 70 mortos em dois ataques com drones no Sudão

31 mai, 2026 - 22:19 • Lusa

A entrar no quarto ano, a guerra no Sudão, que causou mais de 200 mil mortos, gerou o que a ONU descreve como a pior crise humanitária do mundo.

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Cerca de 70 pessoas morreram no Sudão em dois ataques com drones, na sexta-feira e no sábado no Cordofão, uma das regiões onde a guerra é mais intensa naquele país, anunciou este domingo uma ONG e um responsável local.

De acordo com a Organização Não Governamental (ONG) Emergency Lawyers, grupo independente que documenta o conflito no Sudão, no sábado, oito crianças e duas mulheres morreram num ataque de um drone, que caiu na aldeia de Kadam, no estado do Cordofão Ocidental.

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As vítimas fugiam de uma zona do Cordofão do Sul "em busca de segurança", segundo a ONG, que vê no ataque uma "extensão da violência às zonas onde se refugiam os deslocados, estimados em 11 milhões, após mais de três anos de guerra pelo poder entre o exército regular e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FSR).

A ONG não especificou qual das partes foi responsável pelo ataque, indicando apenas que aconteceu "numa zona civil onde não há operações militares".

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Além disso, um chefe de uma tribo relatou à Agencia France Presse um outro ataque com drones, na sexta-feira, no estado do Cordofão do Norte, que causou 57 mortos na aldeia de Al-Murra.

O responsável atribuiu este ataque aos paramilitares.

Organização Internacional para as Migrações da Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou este domingo que 160 pessoas foram retiradas de Al-Murra durante a semana por motivos de segurança.

Os drones têm vindo a ganhar cada vez mais importância neste conflito, permitindo que os dois lados realizem ataques por todo o país, mantendo as suas tropas, já bastante reduzidas, longe das linhas da frente.

Entre janeiro e abril, pelo menos 880 civis foram mortos em ataques com drones, segundo a ONU.

A entrar no quarto ano, a guerra no Sudão, que causou mais de 200 mil mortos, gerou o que a ONU descreve como a pior crise humanitária do mundo.

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