França pede reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU após ataques israelitas no Líbano

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot, pediu este domingo uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) depois de o exército israelita ter tomado a emblemática fortaleza medieval de Beaufort e hasteado a sua bandeira.

"Solicitei uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas porque, embora reconheçamos o direito de Israel, tal como de todos os países, à legítima defesa, a defender-se contra os ataques do Hezbollah", isso não "pode justificar a prolongação das operações militares israelitas no Líbano e a sua ocupação cada vez mais profunda do território libanês", declarou Jean-Noël Barrot na estação televisiva francesa BFMTV.

Horas depois desta declaração, o Conselho de Segurança da ONU confirmou que vai realizar uma reunião urgente, a pedido da França.

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Para o chefe da diplomacia francesa, Israel cometeu "uma falha grave" nas relações internacionais e o tema deve ser discutido da ONU.