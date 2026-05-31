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Política Internacional
França pede reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU após ataques israelitas no Líbano
31 mai, 2026 - 17:32 • Lusa
"Embora reconheçamos o direito de Israel, tal como de todos os países, à legítima defesa", isso não "pode justificar a prolongação das operações militares israelitas no Líbano e a sua ocupação cada vez mais profunda do território libanês", defende o MNE francês.
O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot, pediu este domingo uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) depois de o exército israelita ter tomado a emblemática fortaleza medieval de Beaufort e hasteado a sua bandeira.
"Solicitei uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas porque, embora reconheçamos o direito de Israel, tal como de todos os países, à legítima defesa, a defender-se contra os ataques do Hezbollah", isso não "pode justificar a prolongação das operações militares israelitas no Líbano e a sua ocupação cada vez mais profunda do território libanês", declarou Jean-Noël Barrot na estação televisiva francesa BFMTV.
Horas depois desta declaração, o Conselho de Segurança da ONU confirmou que vai realizar uma reunião urgente, a pedido da França.
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Para o chefe da diplomacia francesa, Israel cometeu "uma falha grave" nas relações internacionais e o tema deve ser discutido da ONU.
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O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu,(...)
"Esta incursão no território libanês não só é contrária aos compromissos de Israel, uma vez que, desde 17 de abril, temos um cessar-fogo no Líbano, como é contrária ao direito internacional", acrescentou.
Este domingo, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o Exército tomou a fortaleza medieval de Beaufort, no sul do Líbano, onde intensificou as operações contra o Hezbollah pró-iraniano.
"Sob a direção do primeiro-ministro (Benjamin) Netanyahu e sob a minha direção", o Exército alargou as operações no Líbano, atravessando o rio Litani e conquistando a cordilheira do Beaufort - um dos pontos estratégicos mais importantes para defender as localidades de Galileia (no norte de Israel) e preservar a segurança dos soldados, disse o ministro no Telegram.
As forças israelitas usaram Beaufort como base durante a anterior ocupação do sul do Líbano, que durou duas décadas e terminou em 2000.
[Notícia atualizada às 18h15 para acrescentar anúncio de realização da reunião por pedido da França]
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