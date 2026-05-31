Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 01 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Israel mata jovem palestiniano perto da barreira com Cisjordânia

31 mai, 2026 - 23:47 • Lusa

Vítima é um homem de 26 anos chamado Imad Harun Mahmud Ishtayeh, atingido na coxa por munições reais.

A+ / A-

As autoridades israelitas mataram no domingo um jovem palestiniano na cidade de Al Ram, perto da barreira de separação entre a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, segundo o Ministério palestiniano da Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde palestiniano, que está sob controlo do Hamas e cujos números são considerados fiáveis pela Organização das Nações Unidos (ONU), detalhou que a vítima é um homem de 26 anos chamado Imad Harun Mahmud Ishtayeh, atingido na coxa por munições reais.

De acordo com a agência de notícias palestiniana Wafa, Ishtayeh morreu depois de ter sido levado para o Complexo Médico Palestiniano em Ramallah, a capital administrativa da Cisjordânia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Também no domingo, o Crescente Vermelho Palestiniano reportou um homem baleado na zona lombar depois de as forças israelitas terem aberto fogo contra um carro em Tulkarm, no norte da Cisjordânia.

Só há 600 cristãos em Gaza, mas são suporte para todos. "Distribuímos milhares de toneladas de ajuda"

Entrevista Renascença/Ecclesia

Só há 600 cristãos em Gaza, mas são suporte para todos. "Distribuímos milhares de toneladas de ajuda"

O chanceler do Patriarcado Latino de Jerusalém diz(...)

Após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, Israel revogou as licenças de trabalho a cerca de 180 mil palestinianos da Cisjordânia ocupada que trabalhavam em Jerusalém e noutras cidades israelitas, principalmente em setores como a construção e a limpeza.

A perda destas licenças levou muitos trabalhadores a tentar atravessar o muro da separação de forma irregular, especialmente em zonas como Al Ram, onde operam redes que cobram aos palestinianos para os guiarem até pontos com menor presença militar israelita.

Ferimentos e mortes por disparos israelitas são frequentemente relatados nesta barreira de separação.

A última morte reportada ocorreu em 12 de maio, quando o exército matou um palestiniano que tentava atravessá-la.

Segundo a organização palestiniana Comissão de Resistência contra o Muro e os Colonatos, as tropas e os colonos israelitas levaram a cabo 1.637 ataques na Cisjordânia só no mês de abril.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 01 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?