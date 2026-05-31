- Noticiário das 2h
- 01 jun, 2026
-
Médio Oriente
Israel mata jovem palestiniano perto da barreira com Cisjordânia
31 mai, 2026 - 23:47 • Lusa
Vítima é um homem de 26 anos chamado Imad Harun Mahmud Ishtayeh, atingido na coxa por munições reais.
As autoridades israelitas mataram no domingo um jovem palestiniano na cidade de Al Ram, perto da barreira de separação entre a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, segundo o Ministério palestiniano da Saúde.
Em comunicado, o Ministério da Saúde palestiniano, que está sob controlo do Hamas e cujos números são considerados fiáveis pela Organização das Nações Unidos (ONU), detalhou que a vítima é um homem de 26 anos chamado Imad Harun Mahmud Ishtayeh, atingido na coxa por munições reais.
De acordo com a agência de notícias palestiniana Wafa, Ishtayeh morreu depois de ter sido levado para o Complexo Médico Palestiniano em Ramallah, a capital administrativa da Cisjordânia.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Também no domingo, o Crescente Vermelho Palestiniano reportou um homem baleado na zona lombar depois de as forças israelitas terem aberto fogo contra um carro em Tulkarm, no norte da Cisjordânia.
Entrevista Renascença/Ecclesia
Só há 600 cristãos em Gaza, mas são suporte para todos. "Distribuímos milhares de toneladas de ajuda"
O chanceler do Patriarcado Latino de Jerusalém diz(...)
Após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, Israel revogou as licenças de trabalho a cerca de 180 mil palestinianos da Cisjordânia ocupada que trabalhavam em Jerusalém e noutras cidades israelitas, principalmente em setores como a construção e a limpeza.
A perda destas licenças levou muitos trabalhadores a tentar atravessar o muro da separação de forma irregular, especialmente em zonas como Al Ram, onde operam redes que cobram aos palestinianos para os guiarem até pontos com menor presença militar israelita.
Ferimentos e mortes por disparos israelitas são frequentemente relatados nesta barreira de separação.
A última morte reportada ocorreu em 12 de maio, quando o exército matou um palestiniano que tentava atravessá-la.
Segundo a organização palestiniana Comissão de Resistência contra o Muro e os Colonatos, as tropas e os colonos israelitas levaram a cabo 1.637 ataques na Cisjordânia só no mês de abril.
- Noticiário das 2h
- 01 jun, 2026
-
- Palestina retira candidatura na ONU após ameaça dos EUA sobre vistos
- Netanyahu dá ordens ao Exército para controlar 70% da Faixa de Gaza
- Europa passa "à ação" e avança com sanções contra colonos violentos na Cisjordânia
- Violência na Cisjordânia "é constante". Portuguesa atacada foi forçada a ver colonos israelitas agredirem sexualmente pastor palestiniano
- Míssil iraniano mata três palestinianos na Cisjordânia
- MNE retira portuguesa que terá sido agredida por colonos israelitas na Cisjordânia
- Só há 600 cristãos em Gaza, mas são suporte para todos. "Distribuímos milhares de toneladas de ajuda"
- Palestina retira candidatura na ONU após ameaça dos EUA sobre vistos
- Netanyahu dá ordens ao Exército para controlar 70% da Faixa de Gaza
- Europa passa "à ação" e avança com sanções contra colonos violentos na Cisjordânia
- Violência na Cisjordânia "é constante". Portuguesa atacada foi forçada a ver colonos israelitas agredirem sexualmente pastor palestiniano
- Míssil iraniano mata três palestinianos na Cisjordânia
- MNE retira portuguesa que terá sido agredida por colonos israelitas na Cisjordânia
- Só há 600 cristãos em Gaza, mas são suporte para todos. "Distribuímos milhares de toneladas de ajuda"