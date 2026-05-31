Israel toma Beaufort. Tomada de fortaleza no Líbano é “ponto de viragem decisivo”, diz Netanyahu

As tropas israelitas tomaram, este domingo, a fortaleza de Beaufort, no Líbano, um castelo com 900 anos de história. A operação, que as Forças de Defesa Israelitas (IDF) classificam como um "avanço significativo contra o Hezbollah", surge numa altura em que o exército israelita anunciou ue a sua operação terrestre contra o movimento pró-iraniano “está a alargar-se a outras zonas”, e depois de ter já atravessado o rio Litani, no sul do Líbano. O exército “atravessou o Litani e alargou as suas operações contra alvos do Hezbollah a norte do rio. A operação está a alargar-se a outras zonas”, escreveram as Forças de Defesa israelitas (IDF) na rede social X. A travessia do Litani, a cerca de trinta quilómetros a norte da fronteira com Israel, tinha sido anunciada na sexta-feira pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que anteriormente tinha declarado que grande parte do sul do Líbano era agora uma “zona de combate”, apesar do cessar-fogo em vigor.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmou, no entretanto, isso mesmo: que o Exército tomou a fortaleza medieval de Beaufort, no sul do Líbano, numa zona onde intensificou as operações contra o Hezbollah pro-iraniano. “Sob a direção do primeiro-ministro (Benjamin) Netanyahu e sob a minha direção”, o Exército alargou as operações no Líbano, atravessando o rio Litani e conquistando a cordilheira do Beaufort — um dos pontos estratégicos mais importantes para defender as localidades de Galileia (no norte de Israel) e preservar a segurança dos soldados, disse o ministro no Telegram. As forças israelitas usaram Beaufort como base durante a anterior ocupação do sul do Líbano, que durou duas décadas e terminou em 2000. O local oferece vistas panorâmicas de vastas áreas do Líbano. “Quarenta e quatro anos após a batalha heroica de Beaufort e neste dia de evocação dos soldados tombados durante a primeira guerra do Líbano (1982)”, os militares regressaram ao topo do monte Beaufort e “hastearam novamente a bandeira de Israel”, acrescentou Katz. Imagens da AFP mostraram hoje de manhã a bandeira israelita içada na fortaleza, enquanto se ouviam tiros de artilharia, por entre fumo na área circundante. O exército israelita afirmou, ainda, ter lançado “há alguns dias” uma ofensiva na região da crista de Beaufort e de Wadi al-Saluki, no sul do Líbano, (…) com o “objetivo de eliminar as ameaças diretas que pairam sobre as localidades do norte da Galileia e de Metula, e no âmbito dos esforços contínuos para reforçar o controlo operacional no sul do Líbano”. “Um número significativo de soldados do exército israelita lançou operações ofensivas com o objetivo de alargar a linha de defesa avançada”, acrescentou. O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, acusou Israel, no sábado, de conduzir uma “política de terra queimada” contra o seu país.