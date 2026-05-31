Meteoro explode no céu com força de 300 toneladas de dinamite e abala EUA

Dois fortes estrondos foram ouvidos na tarde deste sábado em Massachussets, nos EUA, fruto da explosão de um meteoro na atmosfera sob a região da Nova Inglaterra, no nordeste norte-americano. A informação foi confirmada pelo serviço geológico local e pela NASA, que garante que o meteoro se desintegrou a 60 quilómetros de altitude e não chegou a colidir com o solo. Gerou, no entanto, uma breve bola de fogo que foi visível no céu, mesmo sendo ainda dia.

O fenómeno abalou edifícios e foi sentido por milhares de pessoas num espaço de centenas de quilómetros que inclui Rhode Island, Boston, New Hampshire e chegou, inclusive, ao estado de Delaware e também ao país vizinho, Canadá, em Montreal. Não é para menos. De acordo com a NASA, o meteoro viajava a velocidades supersónicas: seguiria a 120 mil quilómetros por hora (cerca de 33 quilómetros por segundo) quando explodiu na atmosfera com a força de 300 toneladas de dinamite, o que explica as ondas de choque que se sentiram e ouviram. Quando assim é, o meteoro passa a designar-se como "bólido", o termo científico para um meteoro que explode na atmosfera e gera uma "bola de fogo" ou "estrela cadente".

Também a polícia de Watertown, uma das zonas afetadas, garantiu à ABC News ter recebido "numerosos relatos de sons de explosão e pequenos tremores de terra", mas asseguram não haver quaisquer indicações de feridos ou danos materiais.

A Sociedade norte-americana de Meteoros (AMS) acredita que o objeto teria cerca de um metro de diâmetro e que o que tiver restado dele deverá ter caído no oceano.