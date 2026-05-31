Paciente sob suspeita de ébola é internado no Brasil

Um homem de 37 anos está internado, em isolamento, por suspeita de estar infetado com ébola na cidade de São Paulo, no Brasil, avançou no sábado o jornal brasileiro "g1".

Internado num instituto médico de infeciologia na capital paulista, o paciente apresentou sintomas compatíveis com o vírus, como febre alta, desorientação e diarreia, e está, neste momento, com meningite – uma inflamação grave das membranas que envolve o cérebro e a medula espinal.

O caso está a ser investigado pelas autoridades locais e pelo Ministério da Saúde brasileiro, já que o homem é um imigrante da República Democrática do Congo, país de onde o surto tem origem. Porém, ainda não foi confirmado se o homem passou pelas províncias afetadas.

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Após ter sido efetuado o teste para confirmar a doença, é necessário aguardar pelo resultado do laboratório durante, pelo menos, 48 horas.