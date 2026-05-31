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Saúde Pública
Paciente sob suspeita de ébola é internado no Brasil
31 mai, 2026 - 01:12 • Catarina Magalhães
Internado em isolamento, o homem de 37 anos é um imigrante da República Democrática do Congo, país de onde o surto tem origem.
Um homem de 37 anos está internado, em isolamento, por suspeita de estar infetado com ébola na cidade de São Paulo, no Brasil, avançou no sábado o jornal brasileiro "g1".
Internado num instituto médico de infeciologia na capital paulista, o paciente apresentou sintomas compatíveis com o vírus, como febre alta, desorientação e diarreia, e está, neste momento, com meningite – uma inflamação grave das membranas que envolve o cérebro e a medula espinal.
O caso está a ser investigado pelas autoridades locais e pelo Ministério da Saúde brasileiro, já que o homem é um imigrante da República Democrática do Congo, país de onde o surto tem origem. Porém, ainda não foi confirmado se o homem passou pelas províncias afetadas.
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Após ter sido efetuado o teste para confirmar a doença, é necessário aguardar pelo resultado do laboratório durante, pelo menos, 48 horas.
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Enquanto se espera pelo diagnóstico, a Coordenação de Controlo de Doenças (CCD) e o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP) estão a investigar o caso suspeito.
"A investigação foi iniciada de forma preventiva após a identificação de critérios clínicos e epidemiológicos compatíveis com o caso suspeito, conforme protocolos nacionais", lê-se no documento oficial que a estação televisiva CNN Brasil teve acesso.
A agência de saúde pública da União Africana (UA) anunciou na quinta-feira que foram registadas 246 mortes suspeitas de ébola na RDC, na sequência do 17.º surto no país desde que o vírus foi detetado pela primeira vez, em 1976.
O vírus também se espalhou para o vizinho Uganda, onde foram confirmados nove casos, incluindo uma morte por um caso importado envolvendo um cidadão congolês, de acordo com a agência de saúde da UA.
Com provável origem em morcegos, o vírus ébola causa uma doença infecciosa grave e frequentemente fatal, caracterizada por febres hemorrágicas e rápida propagação, e afeta pessoas e outros mamíferos.
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