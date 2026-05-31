"São jogos mediáticos": Irão nega pedido de demissão do Presidente do Irão

Segundo o jornal "Iran International", o Presidente iraniano apresentou este domingo uma carta oficial de renúncia ao Gabinete do Líder Supremo do Irão.

Pezeshkian justifica alegadamente o pedido com um vazio de poderes, sublinhando que o Presidente e o Governo foram excluídos dos processos de tomada de decisão o que permite que fações radicais dentro da Guarda Revolucionária assumam o controle de assuntos.

Segundo a suposta carta, o chefe de Estado descreve uma cisão profunda e sem precedentes nos mais altos níveis de poder.

Os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão têm estado num cessar-fogo mediado pelo Paquistão desde 8 de abril, depois de um conflito que se iniciou no dia 28 de fevereiro.

O conflito intensificou-se após uma escalada militar entre Irão e Israel no início deste ano, marcada por trocas de ataques com mísseis e drones.

Os confrontos afetaram o transporte marítimo no Golfo e envolveram forças militares norte-americanas, aumentando os receios de uma guerra regional de maior dimensão.

