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Médio Oriente
"São jogos mediáticos": Irão nega pedido de demissão do Presidente do Irão
31 mai, 2026 - 20:34 • Catarina Magalhães
Presidente do Irão "não recuará no serviço ao povo iraniano" e o Irão "não abandonará o caminho da unidade e da solidariedade", insistiu o vice-chefe do gabinete de comunicação iraniano.
Horas depois de meios iranianos anunciarem o pedido de demissão do Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, o vice-chefe do gabinete de comunicação presidencial, Mehdi Tabatabaei, negou este domingo o pedido de renúncia de poder, avançou a agência de notícias da Turquia Anadolu Ajansi.
Para o alto responsável iraniano, as notícias são "falsas" e tratam-se de uma continuação dos "jogos mediáticos de determinados meios de comunicação estrangeiros", lê-se em comunicado.
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"Pezeshkian não recuará no serviço ao povo iraniano" e o Irão "não abandonará o caminho da unidade e da solidariedade", insistiu o vice-chefe do gabinete de comunicação iraniano, acrescentando que quem procurar enfraquecer a unidade nacional do Irão pode "levar esse desejo para o túmulo".
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Segundo o jornal "Iran International", o Presidente iraniano apresentou este domingo uma carta oficial de renúncia ao Gabinete do Líder Supremo do Irão.
Pezeshkian justifica alegadamente o pedido com um vazio de poderes, sublinhando que o Presidente e o Governo foram excluídos dos processos de tomada de decisão o que permite que fações radicais dentro da Guarda Revolucionária assumam o controle de assuntos.
Segundo a suposta carta, o chefe de Estado descreve uma cisão profunda e sem precedentes nos mais altos níveis de poder.
Os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão têm estado num cessar-fogo mediado pelo Paquistão desde 8 de abril, depois de um conflito que se iniciou no dia 28 de fevereiro.
O conflito intensificou-se após uma escalada militar entre Irão e Israel no início deste ano, marcada por trocas de ataques com mísseis e drones.
Os confrontos afetaram o transporte marítimo no Golfo e envolveram forças militares norte-americanas, aumentando os receios de uma guerra regional de maior dimensão.
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