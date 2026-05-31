Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 31 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

"São jogos mediáticos": Irão nega pedido de demissão do Presidente do Irão

31 mai, 2026 - 20:34 • Catarina Magalhães

Presidente do Irão "não recuará no serviço ao povo iraniano" e o Irão "não abandonará o caminho da unidade e da solidariedade", insistiu o vice-chefe do gabinete de comunicação iraniano.

A+ / A-

Horas depois de meios iranianos anunciarem o pedido de demissão do Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, o vice-chefe do gabinete de comunicação presidencial, Mehdi Tabatabaei, negou este domingo o pedido de renúncia de poder, avançou a agência de notícias da Turquia Anadolu Ajansi.

Para o alto responsável iraniano, as notícias são "falsas" e tratam-se de uma continuação dos "jogos mediáticos de determinados meios de comunicação estrangeiros", lê-se em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Pezeshkian não recuará no serviço ao povo iraniano" e o Irão "não abandonará o caminho da unidade e da solidariedade", insistiu o vice-chefe do gabinete de comunicação iraniano, acrescentando que quem procurar enfraquecer a unidade nacional do Irão pode "levar esse desejo para o túmulo".

Irão não aprovará acordo com os EUA sem garantias dos seus direitos

Irão não aprovará acordo com os EUA sem garantias dos seus direitos

Embora os dois países parecessem estar a aproximar(...)

Segundo o jornal "Iran International", o Presidente iraniano apresentou este domingo uma carta oficial de renúncia ao Gabinete do Líder Supremo do Irão.

Pezeshkian justifica alegadamente o pedido com um vazio de poderes, sublinhando que o Presidente e o Governo foram excluídos dos processos de tomada de decisão o que permite que fações radicais dentro da Guarda Revolucionária assumam o controle de assuntos.

Segundo a suposta carta, o chefe de Estado descreve uma cisão profunda e sem precedentes nos mais altos níveis de poder.

Os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão têm estado num cessar-fogo mediado pelo Paquistão desde 8 de abril, depois de um conflito que se iniciou no dia 28 de fevereiro.

O conflito intensificou-se após uma escalada militar entre Irão e Israel no início deste ano, marcada por trocas de ataques com mísseis e drones.

Os confrontos afetaram o transporte marítimo no Golfo e envolveram forças militares norte-americanas, aumentando os receios de uma guerra regional de maior dimensão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 31 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?