Tomada de fortaleza no Líbano é "ponto de viragem", diz Netanyahu
31 mai, 2026 - 18:18 • Lusa
"As minhas instruções são para aprofundar e alargar o nosso controlo sobre os locais que estavam sob o controlo do Hezbollah", disse o primeiro-ministro israelita.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou este domingo que a tomada da fortaleza de Beaufort, no sul do Líbano, constituiu um "ponto de viragem decisivo" na ofensiva do exército de Israel contra o Hezbollah no país vizinho.
"Ordenei às Forças de Defesa de Israel (Tsahal) que alargassem as operações no Líbano. As nossas forças atravessaram o rio Litani. Assumiram o controlo de zonas estratégicas. Conquistaram a crista de Beaufort. E, a partir de agora, as minhas instruções são para aprofundar e alargar o nosso controlo sobre os locais que estavam sob o controlo do Hezbollah", afirmou Netanyahu, num vídeo divulgado pelo seu gabinete.
O primeiro-ministro israelita acrescentou que "a tomada de Beaufort é um passo espetacular e um ponto de viragem decisivo" na ofensiva.
Segundo referiu o governante, na mesma publicação, desde 2 de março, Israel matou três mil "terroristas do Hezbollah" no Líbano, 700 dos quais no último mês.
"Isto representa mais do que eliminámos durante a Segunda Guerra do Líbano", acrescentou, referindo-se ao conflito de 2006 entre Israel e o Hezbollah, quando mais de mil libaneses foram mortos em pouco mais de um mês.
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, tinha anunciado este domingo que o Exército tomou a fortaleza medieval de Beaufort, no sul do Líbano, onde intensificou as operações contra o Hezbollah pro-iraniano.
As forças israelitas usaram Beaufort como base durante a anterior ocupação do sul do Líbano, que durou duas décadas e terminou em 2000.
O local oferece vistas panorâmicas de vastas áreas do Líbano.
Imagens de agências internacionais mostraram que, na manhã deste domingo, a bandeira israelita foi içada na fortaleza, enquanto se ouviam tiros de artilharia, por entre fumo na área circundante.
