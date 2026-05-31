Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 31 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Tomada de fortaleza no Líbano é "ponto de viragem", diz Netanyahu

31 mai, 2026 - 18:18 • Lusa

"As minhas instruções são para aprofundar e alargar o nosso controlo sobre os locais que estavam sob o controlo do Hezbollah", disse o primeiro-ministro israelita.

A+ / A-

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou este domingo que a tomada da fortaleza de Beaufort, no sul do Líbano, constituiu um "ponto de viragem decisivo" na ofensiva do exército de Israel contra o Hezbollah no país vizinho.

"Ordenei às Forças de Defesa de Israel (Tsahal) que alargassem as operações no Líbano. As nossas forças atravessaram o rio Litani. Assumiram o controlo de zonas estratégicas. Conquistaram a crista de Beaufort. E, a partir de agora, as minhas instruções são para aprofundar e alargar o nosso controlo sobre os locais que estavam sob o controlo do Hezbollah", afirmou Netanyahu, num vídeo divulgado pelo seu gabinete.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O primeiro-ministro israelita acrescentou que "a tomada de Beaufort é um passo espetacular e um ponto de viragem decisivo" na ofensiva.

Israel toma Beaufort. Tomada de fortaleza no Líbano é “ponto de viragem decisivo”, diz Netanyahu

Israel toma Beaufort. Tomada de fortaleza no Líbano é “ponto de viragem decisivo”, diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu,(...)

Segundo referiu o governante, na mesma publicação, desde 2 de março, Israel matou três mil "terroristas do Hezbollah" no Líbano, 700 dos quais no último mês.

"Isto representa mais do que eliminámos durante a Segunda Guerra do Líbano", acrescentou, referindo-se ao conflito de 2006 entre Israel e o Hezbollah, quando mais de mil libaneses foram mortos em pouco mais de um mês.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, tinha anunciado este domingo que o Exército tomou a fortaleza medieval de Beaufort, no sul do Líbano, onde intensificou as operações contra o Hezbollah pro-iraniano.

As forças israelitas usaram Beaufort como base durante a anterior ocupação do sul do Líbano, que durou duas décadas e terminou em 2000.

O local oferece vistas panorâmicas de vastas áreas do Líbano.

Imagens de agências internacionais mostraram que, na manhã deste domingo, a bandeira israelita foi içada na fortaleza, enquanto se ouviam tiros de artilharia, por entre fumo na área circundante.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 31 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?