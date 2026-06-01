263 casos de Ébola e 43 mortes confirmadas

A República Democrática do Congo (RDCongo) e o Uganda relataram 263 casos e 43 mortes confirmadas por Ébola, duas semanas após a confirmação dos primeiros casos, anunciou esta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

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A especialista da OMS Anaïs Legand reforçou os apelos aos cuidadores, lembrando que "ao cuidar dos entes queridos, a pessoa pode contrair o vírus", afirmou.

A OMS destaca que os surtos de Ébola só são controlados quando há um envolvimento pleno das comunidades e que a resposta passa também pela orientação da população para reconhecer os sintomas e adotar as condutas adequadas.

Segundo Legand, sem tratamento específico, cinco em cada 10 pessoas infetadas provavelmente morrerão, já que a taxa de letalidade, neste caso, é de 50%.

O ressurgimento da doença ocorre num cenário crítico: apenas na província de Ituri, o epicentro da nova epidemia, mais de um milhão de pessoas necessitam de assistência humanitária devido ao conflito entre grupos étnicos.

Desde a confirmação dos primeiros casos, várias agências da ONU e as forças de paz da Missão das Nações Unidas no país, Monusco, entraram em ação para mitigar a crise.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) já enviou mais de 100 toneladas de suprimentos para a RDCongo, incluindo medicamentos e equipamentos médicos.

Esta segunda-feira, o diretor regional da OMS para África confirmou a entrega de uma nova remessa de materiais e auxílio médico essencial na cidade de Bunia, na província de Ituri.

Em visita ao país, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, salientou que o apoio internacional é essencial para auxiliar o trabalho dos profissionais de saúde.

"Estamos aqui para prestar o nosso apoio às populações e aos profissionais de saúde, mas também para apelar ao contributo da comunidade internacional", afirmou Tedros Ghebreyesus.

A OMS trabalha em conjunto com os Governos da RDCongo e do Uganda para conter a epidemia.

A variante identificada, Bundibugyo, apresenta uma taxa de letalidade entre 30% e 50%. Até agora, o combate ao Ébola concentra-se em testes rápidos, rastreamento de contactos e isolamento de doentes.

Para acelerar o desenvolvimento de soluções médicas, o Ministério da Saúde da RDCongo, a OMS e outros parceiros trabalham para antecipar o início dos ensaios clínicos com vacinas e tratamentos já identificados.

"O Ministério da Saúde, a OMS e os seus parceiros estão a trabalhar para realizar rapidamente ensaios controlados sobre vacinas e tratamentos candidatos", afirmaram a agência da ONU e o Governo congolês numa declaração conjunta emitida esta madrugada.

A nota foi publicada após a missão liderada este fim de semana, em Bunia, pelos ministros congoleses da Saúde, Samuel Roger Kamba, e da Comunicação, Patrick Muyaya, juntamente com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.