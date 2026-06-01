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- 01 jun, 2026
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Médio Oriente
Irão afirma que cessar-fogo com os EUA inclui o Líbano e responsabiliza Washington e Israel por qualquer violação
01 jun, 2026 - 13:46 • Olímpia Mairos , com Reuters
Teerão considera que o acordo de cessar-fogo abrange todas as frentes do conflito e responsabiliza Washington e Israel por eventuais consequências de novas ações militares.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou esta segunda-feira que o cessar-fogo em vigor entre Teerão e os Estados Unidos se aplica a “todas as frentes, incluindo o Líbano”, advertindo que qualquer violação em qualquer ponto do conflito será considerada uma quebra integral da trégua.
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Numa mensagem divulgada na rede social X, o chefe da diplomacia iraniana sublinhou que “o cessar-fogo entre o Irão e os EUA é inequivocamente um cessar-fogo em todas as frentes, incluindo o Líbano”, acrescentando que “a sua violação numa frente constitui uma violação do cessar-fogo em todas as frentes”.
Araghchi deixou ainda um aviso direto a Washington e Telavive, afirmando que “os Estados Unidos e Israel serão responsáveis pelas consequências de qualquer violação”.
As declarações surgem depois de o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baqaei, ter garantido que Teerão não hesitará em apoiar o Líbano perante aquilo que classificou como uma “agressão ilegal” por parte de Israel.
O alerta iraniano coincide com uma nova escalada militar na região. Segundo informações divulgadas esta segunda-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou ataques aéreos sobre Beirute, numa das mais significativas ações militares desde a entrada em vigor do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, a 17 de abril.
Embora a capital do Líbano tenha sido relativamente poupada desde o início da trégua, as forças israelitas continuaram a realizar operações regulares no sul do país. Os recentes bombardeamentos em Beirute representam um alargamento significativo do conflito, aumentando os receios de uma nova escalada regional.
O atual cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão entrou em vigor a 8 de abril, após mediação do Paquistão. Apesar de várias rondas de negociações realizadas em Islamabad, não foi alcançado um acordo político duradouro.
Posteriormente, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a extensão da trégua por tempo indeterminado.
A posição agora assumida por Teerão sugere que o regime iraniano considera o cessar-fogo indivisível, deixando implícito que eventuais ataques israelitas contra o Líbano poderão desencadear novas respostas iranianas contra interesses israelitas ou norte-americanos na região.
As declarações refletem a crescente tensão no Médio Oriente, numa altura em que a fragilidade da trégua continua a alimentar receios de um alastramento do conflito.
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