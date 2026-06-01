Irão suspende negociações com os EUA devido à ofensiva israelita no Líbano

O Irão suspendeu as negociações com os Estados Unidos devido à intensificação da ofensiva militar israelita no Líbano, segundo avançou a agência Reuters, citando a agência de notícias iraniana Tasnim, próxima da Guarda Revolucionária do Irão.

De acordo com a mesma fonte, Teerão decidiu interromper os contactos indiretos com Washington e não participará em novas conversações enquanto não forem atendidas as suas exigências relativas ao fim das operações militares israelitas.

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As autoridades iranianas defendem que qualquer processo negocial está dependente da cessação das ações militares de Israel tanto no Líbano como na Faixa de Gaza.

Segundo a Tasnim, a posição iraniana foi transmitida pelos responsáveis envolvidos nas negociações, que consideram indispensável o fim da ofensiva israelita para que possam ser retomados os contactos diplomáticos com os Estados Unidos.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, deixou um aviso através da rede social X, ao comentar as operações militares israelitas no Líbano.

"Uma violação numa frente é uma violação do cessar-fogo em todas as frentes. Os EUA e Israel são responsáveis pelas consequências de qualquer violação", escreveu o chefe da diplomacia iraniana.

De acordo com a Tasnim, as autoridades iranianas insistem que qualquer avanço diplomático dependerá do fim das operações militares israelitas em Gaza e no Líbano.

"A cessação imediata das operações militares agressivas e brutais do regime sionista em Gaza e no Líbano e a necessidade da retirada completa do regime das áreas ocupadas no Líbano foram enfatizadas por autoridades e negociadores iranianos, e não haverá conversações até que as posições do Irão e da resistência sejam atendidas", acrescentou a agência.