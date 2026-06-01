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Mette Frederiksen garante terceiro mandato como primeira-ministra da Dinamarca

01 jun, 2026 - 23:37 • Redação

Mette Frederiksen assegurou um terceiro mandato consecutivo como primeira-ministra da Dinamarca. A líder social-democrata alcançou um acordo para formar um governo minoritário de centro-esquerda.

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A líder dos sociais-democratas dinamarqueses, Mette Frederiksen, anunciou esta segunda-feira ter alcançado um acordo para formar um governo de coligação de centro-esquerda, mantendo-se no poder numa altura marcada pelas tensões diplomáticas com o Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre o futuro da Gronelândia.

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O entendimento permite a constituição de um executivo minoritário e garante a Frederiksen um terceiro mandato consecutivo como primeira-ministra. O acordo surge após vários meses de negociações na sequência das eleições de 24 de março, nas quais 12 partidos conquistaram representação parlamentar.

"Estive com Sua Majestade o Rei e anunciei que um governo pode ser formado após longas negociações", afirmou Mette Frederiksen.

A anterior coligação centrista perdeu a maioria parlamentar nas eleições, marcadas pelo descontentamento dos eleitores perante o aumento do custo de vida. Apesar disso, o Partido Social-Democrata manteve-se como a maior força política no parlamento, ao conquistar 38 dos 179 lugares, abaixo dos 50 obtidos anteriormente.

Durante mais de dois meses, sociais-democratas e liberais de direita procuraram reunir apoio suficiente para liderar o próximo governo. No final, Frederiksen conseguiu assegurar o respaldo necessário junto de vários partidos representados no parlamento.

"É uma plataforma governativa para as pessoas que estão na Dinamarca, para as gerações futuras e também para os animais", disse.

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