- Noticiário das 16h
- 01 jun, 2026
-
Reino Unido
Polícias responsáveis por proteger família real acusados de adormecer no trabalho
01 jun, 2026 - 13:45 • João Malheiro
Má conduta dos agentes verificou-se no Palácio de Windsor, uma das residências oficiais do Rei Carlos III.
Polícias responsáveis por proteger a família real britânica ficaram em funções restritas por estarem acusados de dormir no trabalho e abandonar o seu posto.
Segundo a Reuters, ao todo, são 23 agentes acusados, resultado de uma investigação lançada no mês passado pela Polícia Metropolitana.
Tudo começou com uma reportagem do jornal "The Sun", que dizia ter apanhado alguns destes oficiais da autoridade a falhar nas suas funções. Estes problemas verificaram-se no Palácio de Windsor, uma das residências oficiais do Rei Carlos III.
A polícia britânica encontra-se, igualmente, a investigar a conduta de agentes de outras residências reais, para determinar se há outras incidências deste tipo de comportamento.
Um porta-voz da polícia refere que este comportamento "está abaixo das exigências altas que se colocam aos agentes, em particular aqueles que se encontram na linha da frente a assegurar a segurança" da família real.
O Rei Carlos III não se pronunciou sobre o caso.
- Noticiário das 16h
- 01 jun, 2026
-
- Ouça aqui. Rádio anuncia morte de Rei Carlos III por engano
- Rei Carlos III e outras celebridades foram ver exposição de flores e jardinagem em Londres
- Família real cresce: princesa Eugenie está à espera do terceiro filho
- Rei Carlos III diz que "basta tocar à campainha" para ajudar, mas Trump continua de costas voltadas para Starmer
- Rei Carlos III espera "com todo o coração" que aliança com os EUA continue
- Ouça aqui. Rádio anuncia morte de Rei Carlos III por engano
- Rei Carlos III e outras celebridades foram ver exposição de flores e jardinagem em Londres
- Família real cresce: princesa Eugenie está à espera do terceiro filho
- Rei Carlos III diz que "basta tocar à campainha" para ajudar, mas Trump continua de costas voltadas para Starmer
- Rei Carlos III espera "com todo o coração" que aliança com os EUA continue