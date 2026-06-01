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Polícias responsáveis por proteger família real acusados de adormecer no trabalho

01 jun, 2026 - 13:45 • João Malheiro

Má conduta dos agentes verificou-se no Palácio de Windsor, uma das residências oficiais do Rei Carlos III.

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Polícias responsáveis por proteger a família real britânica ficaram em funções restritas por estarem acusados de dormir no trabalho e abandonar o seu posto.

Segundo a Reuters, ao todo, são 23 agentes acusados, resultado de uma investigação lançada no mês passado pela Polícia Metropolitana.

Tudo começou com uma reportagem do jornal "The Sun", que dizia ter apanhado alguns destes oficiais da autoridade a falhar nas suas funções. Estes problemas verificaram-se no Palácio de Windsor, uma das residências oficiais do Rei Carlos III.

A polícia britânica encontra-se, igualmente, a investigar a conduta de agentes de outras residências reais, para determinar se há outras incidências deste tipo de comportamento.

Um porta-voz da polícia refere que este comportamento "está abaixo das exigências altas que se colocam aos agentes, em particular aqueles que se encontram na linha da frente a assegurar a segurança" da família real.

O Rei Carlos III não se pronunciou sobre o caso.

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