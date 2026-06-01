Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 01 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Portugal condena intensificação dos ataques de Israel no Líbano e apela ao respeito pelo cessar-fogo

01 jun, 2026 - 14:24 • Olímpia Mairos

O Governo português condenou esta segunda-feira a intensificação das operações militares israelitas no Líbano, defendendo o fim imediato dos ataques e o cumprimento integral do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.

A+ / A-

O Governo português condenou esta segunda-feira a intensificação das operações militares israelitas no Líbano, através de uma nota publicada na rede social X pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Na mensagem, o Executivo defende o fim imediato dos ataques e o respeito pelo cessar-fogo em vigor, alertando para a necessidade de evitar uma nova escalada da violência na região.

Portugal reitera a condenação da intensificação das operações israelitas no Líbano. Como o MNE Paulo Rangel afirmou em Beirute, é essencial pôr fim aos ataques e garantir o respeito pelo cessar-fogo”, lê-se.

O Governo português recorda que tem condenado de forma consistente as ações do Hezbollah, destacando igualmente o esforço das autoridades libanesas para restaurar a estabilidade no país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Portugal manifesta ainda apoio às negociações diplomáticas em curso, esperando que estas conduzam ao cumprimento integral dos compromissos assumidos pelas partes envolvidas.

Encoraja também que as negociações em curso possam continuar e levar a um respeito integral pelo cessar-fogo”, sublinha o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Na mesma nota, Lisboa reafirma o apoio às forças armadas libanesas e destaca o papel desempenhado pela United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), cuja segurança considera fundamental.

Portugal apoia as forças armadas libanesas e destaca a importância da missão UNIFIL, cuja segurança deve ser plenamente assegurada”, conclui o comunicado.

Ataques aéreos em Beirute agravam tensão regional

A reação portuguesa surge depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter ordenado novos ataques aéreos sobre Beirute, numa decisão que representa uma significativa escalada do conflito, apesar do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e em vigor desde 17 de abril.

Embora a capital libanesa tenha sido largamente poupada desde o início da trégua, as forças israelitas continuaram a realizar operações militares no sul do Líbano. Os recentes bombardeamentos sobre Beirute alargam agora o alcance das hostilidades e aumentam a preocupação internacional quanto à estabilidade da região.

Neste contexto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, avisou esta segunda-feira que o cessar-fogo em vigor entre Teerão e os Estados Unidos se aplica a “todas as frentes, incluindo o Líbano”, advertindo que qualquer violação em qualquer ponto do conflito será considerada uma quebra integral da trégua.

Numa mensagem divulgada na rede social X, o chefe da diplomacia iraniana sublinhou que “o cessar-fogo entre o Irão e os EUA é inequivocamente um cessar-fogo em todas as frentes, incluindo o Líbano”, acrescentando que “a sua violação numa frente constitui uma violação do cessar-fogo em todas as frentes”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 01 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?