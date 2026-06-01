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Reino Unido encomenda mais mísseis à Thales para abater drones

01 jun, 2026 - 14:05 • Reuters

Este tipo de míssil tem sido utilizado pelas forças do Reino Unido para abater drones no Médio Oriente desde o início da guerra com o Irão.

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O Reino Unido anunciou ter assinado novos contratos no valor de 36 milhões de libras (41,59 milhões de euros) com a empresa de defesa Thales para o fornecimento de centenas de mísseis Lightweight Multirole destinados às forças armadas britânicas.

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Este tipo de míssil tem sido utilizado pelas forças do Reino Unido para abater drones no Médio Oriente desde o início da guerra com o Irão.

O ministro da Defesa, John Healey, afirmou, em comunicado, que estes mísseis irão “continuar a manter o Reino Unido e os seus parceiros mais seguros no Médio Oriente e além dele”.

O Ministério da Defesa informou que as entregas terão início nos próximos meses.

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