- Noticiário das 11h
- 01 jun, 2026
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"Relaxem". Trump garante que Irão quer mesmo chegar a acordo
01 jun, 2026 - 09:25 • João Malheiro
Chefe de Estado dos EUA critica aqueles que expressam preocupação e uma visão negativa da posição negocial norte-americana.
Donald Trump diz que o Irão quer realmente chegar a um acordo com os Estados Unidos da América (EUA).
Numa publicação na rede social Truth Social, o Presidente norte-americano garante que, a concretizar-se, será benéfico para Washington e para os seus aliados.
Por outro lado, o chefe de Estado dos EUA critica aqueles que expressam preocupação e uma visão negativa da posição negocial norte-americana.
"Os Democratas e, aparentemente, alguns Republicanos que não são patriotas não entendem que é muito mais difícil eu fazer o meu trabalho quando continuam a criticar negativamente, constantemente, a níveis nunca vistos", escreve.
"Sentem-se e relaxem, tudo vai correr bem no fim - corre sempre!", conclui.
A publicação de Donald Trump surge poucas horas depois de as forças armadas dos Estados Unidos terem confirmado uma ataque a instalações militares iranianas.
Em respostas, a Guarda Revolucionária do Irão afirma ter atacado uma base norte-americana na região.
Washington e Teerão há semanas que tentam negociar um acordo para pôr fim ao conflito que começou em fevereiro, enquanto se prolonga um cessar-fogo decretado unilateralmente por Trump, que se tem revelado frágil, com vários ataques limitados, de uma e outra parte, em torno de Ormuz e do Golfo Pérsico.
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