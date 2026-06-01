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"Relaxem". Trump garante que Irão quer mesmo chegar a acordo

01 jun, 2026 - 09:25 • João Malheiro

Chefe de Estado dos EUA critica aqueles que expressam preocupação e uma visão negativa da posição negocial norte-americana.

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Donald Trump diz que o Irão quer realmente chegar a um acordo com os Estados Unidos da América (EUA).

Numa publicação na rede social Truth Social, o Presidente norte-americano garante que, a concretizar-se, será benéfico para Washington e para os seus aliados.

Por outro lado, o chefe de Estado dos EUA critica aqueles que expressam preocupação e uma visão negativa da posição negocial norte-americana.

"Os Democratas e, aparentemente, alguns Republicanos que não são patriotas não entendem que é muito mais difícil eu fazer o meu trabalho quando continuam a criticar negativamente, constantemente, a níveis nunca vistos", escreve.

"Sentem-se e relaxem, tudo vai correr bem no fim - corre sempre!", conclui.

A publicação de Donald Trump surge poucas horas depois de as forças armadas dos Estados Unidos terem confirmado uma ataque a instalações militares iranianas.

Em respostas, a Guarda Revolucionária do Irão afirma ter atacado uma base norte-americana na região.

Washington e Teerão há semanas que tentam negociar um acordo para pôr fim ao conflito que começou em fevereiro, enquanto se prolonga um cessar-fogo decretado unilateralmente por Trump, que se tem revelado frágil, com vários ataques limitados, de uma e outra parte, em torno de Ormuz e do Golfo Pérsico.

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