Saúde de Trump "continua excelente", mas médico receita exercício e dieta

O resultado do check-up de saúde anual ao Presidente norte-americano, de 79 anos, foi divulgado pelo seu médico. A saúde de Donald Trump “continua excelente”, mas o Dr. Sean Barbella deixou alguns conselhos: “recomendação para tomar aspirina em doses baixas, aumento da atividade física e continuação da perda de peso”, lê-se no memorando publicado pela Casa Branca na rede social X.

O exame médico anual – realizado no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, no estado do Maryland, perto de Washington DC – inclui exames cerebrais, cardiovasculares, pulmonares, oculares e auditivos.

Tudo parece estar bem e o coração de Trump que o diga: “a idade cardíaca aproximada é 14 anos menor do que a sua idade cronológica” (65 anos, portanto). Foi, porém, observado um inchaço numa das pernas, mas que apresenta uma melhoria em relação ao ano passado, além disso, constatou-se a existência de cicatrizes na orelha direita do Presidente “compatíveis com uma anterior lesão por arma de fogo”.



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Mais recentemente, desde que Trump regressou à Casa Branca, foram identificadas nódoas negras na face dorsal das mãos. A causa, segundo a Casa Branca, são os frequentes apertos de mãos, associados ao uso de aspirina para prevenção cardiovascular.

Em forma de síntese, o Dr. Sean Barbabella, escreveu: “O Presidente Trump continua com excelente saúde, apresentando uma função cardíaca, pulmonar, neurológica e física geral robusta. A sua agenda diária exigente, que inclui várias reuniões de alto nível, compromissos públicos e atividade física regular, continua a contribuir para o seu bem-estar geral. O seu desempenho cognitivo e físico é excelente. Encontra-se em plena aptidão para desempenhar todas as funções de Comandante-em-Chefe e Chefe de Estado.”

Apesar de manter em dia “todos os exames preventivos e vacinas adequados” bem como “os exames de rastreio de cancro de rotina, a avaliação do risco cardiovascular e as avaliações metabólicas”, Donald Trump recebeu vários conselhos: ao nível nutricional, a “tomar aspirina em doses baixas” e a aumentar atividade física, para assim continuar a perda de peso.

Atualmente o Presidente norte-americano de 79 anos pesa cerca de 108kg e mede 1,88 metros, o que revela um aumento de peso desde a última avaliação realizada.

* Edição de Ricardo Vieira

