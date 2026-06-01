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Sismo de magnitude 6,1 registado ao largo do sul de Itália
01 jun, 2026 - 23:59 • Fábio Monteiro com Reuters
Sismo de magnitude 6,1 foi registado ao largo do sul de Itália na madrugada de terça-feira. Informação foi avançada pelo Centro Alemão de Investigação em Geociências.
Um sismo de magnitude 6,1 registado na madrugada desya terça-feira ao largo do sul de Itália foi sentido em várias zonas do país, mas, para já, não há indicação de danos materiais ou vítimas.
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O Centro Alemão de Investigação em Geociências (GFZ) indicou que o terramoto ocorreu a grande profundidade, entre 253 e mais de 370 quilómetros segundo diferentes centros de monitorização internacionais.
Dados sísmicos apontam para uma localização no mar Tirreno, junto à região da Campânia, numa área situada a sudoeste de Nápoles e próxima da ilha de Ísquia.
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