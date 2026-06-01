Trump diz que Israel não enviará tropas para Beirute após contacto com Netanyahu

Donald Trump disse esta segunda-feira que Israel não enviará tropas para Beirute e que quaisquer forças que estivessem a caminho da capital libanesa já foram retiradas, na sequência de um contacto com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

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A informação foi divulgada pelo presidente norte-americano através de uma publicação na rede social Truth Social, na qual descreveu como "muito produtiva" a conversa mantida com o chefe do Governo israelita.

"Tive uma conversa muito produtiva com o primeiro-ministro Bibi Netanyahu, de Israel, e não haverá tropas a deslocarem-se para Beirute, e quaisquer tropas que estivessem a caminho já regressaram", escreveu Donald Trump na Truth Social.

Na mesma publicação, Trump afirmou ter mantido contactos indiretos com o Hezbollah através de representantes de alto nível e garantiu que foi alcançado um entendimento para interromper os confrontos.

"Através de representantes de alto nível, tive também uma muito boa conversa com o Hezbollah, e eles concordaram que todos os disparos vão parar. Israel não os atacará e eles não atacarão Israel", acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos não forneceu mais detalhes sobre os contactos referidos nem sobre os termos do eventual entendimento entre as partes.