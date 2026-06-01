Trump diz que negociações com o Irão continuam apesar de suspensão anunciada por Teerão

O Presidente norte-americano garantiu esta segunda-feira que os contactos com o Irão prosseguem, apesar de Teerão ter anunciado a suspensão das negociações.

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"As conversações estão a continuar, a um ritmo acelerado, com a República Islâmica do Irão", escreveu Trump na rede social Truth Social.

A declaração contradiz informações divulgadas pela agência iraniana Tasnim, citada pela Reuters, segundo as quais o Irão suspendeu os contactos indiretos com Washington devido à intensificação das operações militares israelitas no Líbano.

De acordo com a mesma fonte, Teerão não participará em novas conversações enquanto não forem atendidas as suas exigências relacionadas com o fim das ações militares israelitas no Líbano e na Faixa de Gaza.

As autoridades iranianas defendem que qualquer avanço diplomático depende da cessação das operações militares israelitas nos dois territórios.