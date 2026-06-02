Administração Trump abandona fundo de 1,8 mil milhões de dólares para alegada perseguição política

A administração de Donald Trump abandonou o plano de criar o “Anti-Weaponization Fund”, um fundo de 1,8 mil milhões de dólares destinado a indemnizar cidadãos que o Governo considerasse terem sido alvo de uma utilização abusiva das instituições federais para fins políticos.

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“Não vamos avançar com o fundo, ponto final”, afirmou Todd Blanche, procurador-geral interino, numa audiência perante uma subcomissão da Câmara dos Representantes.

A proposta tinha sido alvo de críticas por parte de democratas e também de vários republicanos, que consideravam que o mecanismo poderia beneficiar aliados políticos de Donald Trump.

A polémica acabou por afetar as negociações em torno de uma proposta legislativa sobre imigração no Senado. Os líderes republicanos receavam que os democratas aproveitassem o debate para impor restrições ao fundo ou tentar eliminá-lo.

Na semana passada, um juiz suspendeu a capacidade da administração para implementar o programa. O Departamento de Justiça anunciou então que cumpriria a decisão judicial.

Apesar do recuo, Blanche defendeu a ideia que esteve na origem da iniciativa.

“Houve muitas pessoas neste país que foram alvo da instrumentalização do governo contra si”, disse Todd Blanche.

“As razões para a existência do fundo continuam a ser tão importantes como eram antes”, acrescentou.