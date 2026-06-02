Ataque russo com drones e mísseis mata 22 pessoas na Ucrânia

Pelo menos 22 pessoas morreram e 130 ficaram feridas na sequência de um ataque russo lançado durante a madrugada de terça-feira contra várias cidades ucranianas, incluindo Kiev e Dnipro.

Segundo as autoridades ucranianas, foram utilizados centenas de drones e dezenas de mísseis.

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Os bombardeamentos ocorreram depois de Moscovo ter avisado que poderia realizar ataques “sistemáticos” contra a capital ucraniana. As autoridades russas relacionaram esses avisos com um ataque de drones contra um dormitório na região de Luhansk, território controlado pela Rússia, acusação rejeitada por Kiev.

Este foi o terceiro ataque de grande dimensão contra Kyiv em menos de um mês. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, as forças russas têm mantido bombardeamentos regulares sobre várias cidades do país.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou existir informação de inteligência que aponta para a possibilidade de um novo ataque de grande escala durante a noite de terça-feira.

O chefe de Estado apelou ainda à população para prestar atenção aos alertas de ataque aéreo e voltou a insistir na necessidade de reforçar os meios de defesa aérea da Ucrânia.

De acordo com o presidente ucraniano, a Rússia lançou durante a noite mais de 70 mísseis e 650 drones. Ao longo do dia de terça-feira terão sido utilizados mais 100 drones.