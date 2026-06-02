- Edição da Noite
- 03 jun, 2026
-
EUA atingem com míssil petroleiro que seguia para o Irão
02 jun, 2026 - 23:27 • Redação
Forças norte-americanas dispararam um míssil contra um petroleiro que seguia para o Irão. Explosões foram também reportadas na zona da ilha iraniana de Qeshm.
Os Estados Unidos dispararam na terça-feira um míssil Hellfire contra um petroleiro que se dirigia ao Irão, numa operação integrada no bloqueio marítimo imposto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Em paralelo, foram ouvidas explosões nas imediações da ilha iraniana de Qeshm. A informação foi avançada pela agência iraniana "Mehr", que citou fontes e residentes locais.
O Comando Central das forças norte-americanas divulgou um vídeo da operação e indicou que o alvo foi a casa das máquinas do petroleiro M/T Lexie, de bandeira do Botsuana.
De acordo com os militares norte-americanos, o M/T Lexie é o sexto navio neutralizado desde o início do bloqueio ao Irão, lançado a 13 de abril.
- Edição da Noite
- 03 jun, 2026
-