Ouvir
  • Edição da Noite
  • 03 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA atingem com míssil petroleiro que seguia para o Irão

02 jun, 2026 - 23:27 • Redação

Forças norte-americanas dispararam um míssil contra um petroleiro que seguia para o Irão. Explosões foram também reportadas na zona da ilha iraniana de Qeshm.

A+ / A-

Os Estados Unidos dispararam na terça-feira um míssil Hellfire contra um petroleiro que se dirigia ao Irão, numa operação integrada no bloqueio marítimo imposto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em paralelo, foram ouvidas explosões nas imediações da ilha iraniana de Qeshm. A informação foi avançada pela agência iraniana "Mehr", que citou fontes e residentes locais.

O Comando Central das forças norte-americanas divulgou um vídeo da operação e indicou que o alvo foi a casa das máquinas do petroleiro M/T Lexie, de bandeira do Botsuana.

De acordo com os militares norte-americanos, o M/T Lexie é o sexto navio neutralizado desde o início do bloqueio ao Irão, lançado a 13 de abril.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 03 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?