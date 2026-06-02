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Guerra na Ucrânia

Pelo menos 18 mortos depois de madrugada de ataques russos a várias cidades da Ucrânia

02 jun, 2026 - 06:06 • Reuters

As cidades de Dnipro e a capital Kiev foram alvo de ataques na madrugada de terça-feira.

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Os ataques aéreos russos contra as cidades ucranianas de Kiev, Dnipro e Kharkiv, causaram a morte de pelo menos 18 pessoas, entre as quais duas crianças, e feriram mais de 100, na madrugada desta terça-feira, após dias de alertas de que Moscovo planeava um grande ataque.

Seis pessoas morreram e 25 ficaram feridas num ataque russo com mísseis e drones contra a cidade de Dnipro, no sudeste do país, informou o governador regional Oleksandr Hanzha na aplicação de mensagens Telegram.

Já em Kiev, na capital ucraniana, há pelo menos quatro mortes registadas e 51 feridos, segundo o presidente da câmara Vitali Klitschko.

Os ataques terão provocado vários incêndios em edifícios residenciais. Um ataque com um míssil a um prédio de 24 andares provocou um desabamento, deixando provavelmente pessoas presas sob os escombros, disse o governador da capital.

Milhares de pessoas em busca de abrigo acorreram ao metro de Kiev na madrugada desta terça-feira, segundo testemunhas, algumas delas carregando os seus pertences e colchões, enquanto o som dos sistemas de defesa a repelir os ataques russos enchia o ar.

A Rússia tem atacado o abastecimento de energia e as infraestruturas da Ucrânia, enquanto a Ucrânia intensificou este ano os ataques contra instalações petrolíferas russas, numa guerra que já dura há mais de quatro anos.

Na semana passada, o Kremlin advertiu que tencionava lançar "ataques sistemáticos" contra alvos em Kiev, em resposta a um ataque com drones contra um dormitório na região de Luhansk, na Ucrânia, controlada pela Rússia, que causou a morte de 21 pessoas. A Ucrânia negou ter sido responsável pelo ataque.

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