Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 02 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Polícia britânica sob pressão após morte de jovem algemado, Keir Starmer "enjoado" com imagens

02 jun, 2026 - 19:38 • Redação

Henry Nowak morreu após ser esfaqueado numa rua de Southampton. Imagens mostram agentes a algemarem o jovem de 18 anos enquanto este afirmava ter sido atingido e não conseguir respirar. Caso está a gerar forte contestação à atuação da polícia britânica.

A+ / A-

Henry Nowak, estudante britânico de 18 anos, foi algemado pela polícia enquanto agonizava após ter sido esfaqueado numa rua de Southampton.

As imagens da detenção, captadas pelas bodycams dos agentes, desencadearam uma onda de indignação no Reino Unido e levaram o primeiro-ministro, Keir Starmer, a exigir explicações às autoridades.

As imagens mostram o jovem a ser algemado pelos agentes enquanto se encontrava gravemente ferido no chão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Estas imagens só foram conhecidas agora, após a condenação do homicida.

Henry Nowak repetiu várias vezes que tinha sido esfaqueado e que não conseguia respirar. Um dos agentes respondeu que não acreditava. Pouco depois, o estudante perdeu a consciência.

O caso remonta a dezembro do ano passado. Vickrum Digwa, de 23 anos, esfaqueou Henry Nowak e, quando a polícia chegou ao local, alegou falsamente que tinha sido vítima de uma agressão e de insultos racistas por parte do jovem. Os agentes aceitaram inicialmente essa versão e trataram o estudante como suspeito.

Digwa foi condenado a prisão perpétua por homicídio. O tribunal concluiu que mentiu aos agentes sobre o sucedido após o ataque.

A polémica chegou ao plano político. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou ter ficado "enjoado" ao ver as imagens e considerou que existem questões às quais a polícia terá de responder.

A família de Henry Nowak classificou o tratamento dado ao jovem como "desumano e degradante". O pai da vítima afirmou que o estudante não recebeu a dignidade e os cuidados que merecia nos momentos finais da sua vida.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 02 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?