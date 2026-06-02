Polícia britânica sob pressão após morte de jovem algemado, Keir Starmer "enjoado" com imagens

Henry Nowak, estudante britânico de 18 anos, foi algemado pela polícia enquanto agonizava após ter sido esfaqueado numa rua de Southampton.

As imagens da detenção, captadas pelas bodycams dos agentes, desencadearam uma onda de indignação no Reino Unido e levaram o primeiro-ministro, Keir Starmer, a exigir explicações às autoridades.

As imagens mostram o jovem a ser algemado pelos agentes enquanto se encontrava gravemente ferido no chão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Estas imagens só foram conhecidas agora, após a condenação do homicida.

Henry Nowak repetiu várias vezes que tinha sido esfaqueado e que não conseguia respirar. Um dos agentes respondeu que não acreditava. Pouco depois, o estudante perdeu a consciência.

O caso remonta a dezembro do ano passado. Vickrum Digwa, de 23 anos, esfaqueou Henry Nowak e, quando a polícia chegou ao local, alegou falsamente que tinha sido vítima de uma agressão e de insultos racistas por parte do jovem. Os agentes aceitaram inicialmente essa versão e trataram o estudante como suspeito.

Digwa foi condenado a prisão perpétua por homicídio. O tribunal concluiu que mentiu aos agentes sobre o sucedido após o ataque.

A polémica chegou ao plano político. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou ter ficado "enjoado" ao ver as imagens e considerou que existem questões às quais a polícia terá de responder.

A família de Henry Nowak classificou o tratamento dado ao jovem como "desumano e degradante". O pai da vítima afirmou que o estudante não recebeu a dignidade e os cuidados que merecia nos momentos finais da sua vida.