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Trump chama "louco" e "ingrato" a Netanyahu

02 jun, 2026 - 08:19 • João Carlos Malta

Teor de chamada telefónica que levou a decisão norte-americana de não mandar soldados para o Líbano foi revelada pelo portal Axios. Foi uma conversa tensa entre os dois líderes.

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, terá atacado o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, numa chamada telefónica repleta de insultos, na segunda-feira, devido à escalada militar de Israel no Líbano.

A informação é dada por dois funcionários norte-americanos e uma terceira fonte informada sobre a chamada, que falaram ao portal Axios.

Segundo o mesmo portal, a razão da ira de Trump foi o Irão ameaçar abandonar as negociações com os EUA por causa das ações de Israel no Líbano.

Na chamada, Trump chamou Netanyahu de "louco" e acusou-o de ingratidão, de acordo com duas das fontes e aconselhou a suspender também o plano de Israel de atacar Beirute. O ataque à capital libanesa, segundo uma fonte oficial israelita, foi abandonado.

Um responsável norte-americano revelou que Trump afirmara a Netanyahu que cumprir as suas ameaças de bombardear a capital libanesa isolaria ainda mais Israel no mundo.

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Trump, segundo duas fontes ouvidas pelo Axios, alegou ter ajudado a manter Netanyahu fora da prisão — uma referência ao apoio durante o julgamento do líder israelita por corrupção.

O Axios resume a conversa desta forma: "És um completo maluco. Estarias na prisão se não fosse por mim. Estou a salvar-te a pele. Toda a gente te odeia agora. Toda a gente odeia Israel por causa disto."

Uma segunda fonte informada sobre a chamada disse que Trump estava "furioso" e, a certa altura, gritou com Netanyahu: "Que porra estás a fazer?".

Outro responsável norte-americano disse que Trump estava preocupado com o facto de Israel ter morto tantos civis no Líbano e opôs-se ao facto de os israelitas demolirem edifícios para eliminar um único comandante do Hezbollah.

A mesma notícia diz ainda que Trump e Netanyahu já tiveram vários telefonemas tensos no passado, mas ainda assim coordenaram os planos para a Guerra no Irão e outros dossiers.

Uma fonte norte-americana disse que esta foi uma das chamadas mais tensas de Trump para Netanyahu desde que regressou à Casa Branca.

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