Trump confirmado no jantar da Associação dos Correspondentes após ataque

Numa carta enviada esta terça-feira aos membros da associação, a presidente da WHCA e correspondente sénior da CBS News na Casa Branca, Weijia Jiang, afirmou que a decisão de reagendar o jantar não foi “automática” e que o evento contará com “medidas de segurança significativamente reforçadas e novos procedimentos de acesso”.

O encontro de gala, que reúne jornalistas e figuras políticas num hotel de Washington, foi adiado após um homem ter forçado um posto de controlo de segurança e disparado no exterior do evento, a 25 de abril, numa ocasião em que Trump estava presente.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou esta terça-feira que vai marcar presença no jantar da Associação dos Correspondentes da Casa Branca (WHCA), reagendado para 24 de julho, cerca de três meses depois de o evento anual ter sido adiado na sequência de um tiroteio.

Trump — conhecido pelas frequentes críticas aos meios de comunicação social — revelou nas redes sociais que Jiang o convidou para participar e discursar no evento, convite que aceitou. O Presidente acrescentou: “Não sei se farei os mesmos comentários bastante duros, pelo menos em relação a certas pessoas, mas em breve veremos.”

Segundo Trump, o jantar terá lugar no hotel Waldorf Astoria, em Washington. O edifício, anteriormente utilizado como instalações federais, foi desenvolvido pela Trump Organization e vendido em 2022.

Na sua carta, Jiang indicou ainda que a associação angariou fundos suficientes para garantir que os membros da WHCA que já tinham adquirido bilhete não tenham de efetuar qualquer pagamento adicional para participar no novo evento, que descreveu como um “encontro mais intimista”.

“Este jantar não será apenas uma oportunidade para concretizar o nosso programa”, escreveu Jiang. “Será uma afirmação de que a violência não tem lugar na vida americana e de que uma imprensa livre não se deixará intimidar ao silêncio.”

Realizado há mais de um século, o jantar anual é uma das tradições mais emblemáticas de Washington. O evento destina-se a angariar fundos para bolsas de estudo em jornalismo e a assinalar a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa.