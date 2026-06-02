- Noticiário das 20h
- 02 jun, 2026
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Trump nomeia Bill Pulte diretor dos serviços secretos nos EUA
02 jun, 2026 - 19:16 • Redação
Donald Trump nomeou Bill Pulte diretor interino dos serviços secretos dos Estados Unidos. Responsável pela supervisão federal do setor hipotecário, Pulte não tem experiência em segurança nacional.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta terça-feira a nomeação de Bill Pulte para diretor interino dos serviços secretos dos Estados Unidos.
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Pulte, de 38 anos, desempenha atualmente as funções de diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação e preside também às entidades hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac.
Segundo Trump, Pulte manterá esses cargos enquanto assume a liderança da estrutura de informações norte-americana.
Na mensagem publicada na rede Truth Social, Trump justificou a escolha com a experiência de gestão de Pulte em matérias consideradas sensíveis e na supervisão de ativos associados ao mercado hipotecário.
A nomeação substitui Tulsi Gabbard, que deixará o cargo no final de junho. A antiga diretora da afirmou que a decisão de sair foi motivada pelo diagnóstico recente de cancro do marido.
Durante o período à frente da agência federal de habitação, Pulte promoveu pedidos de investigação relacionados com alegadas fraudes hipotecárias atribuídas a pessoas consideradas adversárias políticas de Trump. Até ao momento, esses processos não resultaram em acusações criminais.
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