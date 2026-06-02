Trump nomeia Bill Pulte diretor dos serviços secretos nos EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta terça-feira a nomeação de Bill Pulte para diretor interino dos serviços secretos dos Estados Unidos.

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Pulte, de 38 anos, desempenha atualmente as funções de diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação e preside também às entidades hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac.

Segundo Trump, Pulte manterá esses cargos enquanto assume a liderança da estrutura de informações norte-americana.

Na mensagem publicada na rede Truth Social, Trump justificou a escolha com a experiência de gestão de Pulte em matérias consideradas sensíveis e na supervisão de ativos associados ao mercado hipotecário.

A nomeação substitui Tulsi Gabbard, que deixará o cargo no final de junho. A antiga diretora da afirmou que a decisão de sair foi motivada pelo diagnóstico recente de cancro do marido.

Durante o período à frente da agência federal de habitação, Pulte promoveu pedidos de investigação relacionados com alegadas fraudes hipotecárias atribuídas a pessoas consideradas adversárias políticas de Trump. Até ao momento, esses processos não resultaram em acusações criminais.