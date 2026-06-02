Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 02 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trump nomeia Bill Pulte diretor dos serviços secretos nos EUA

02 jun, 2026 - 19:16 • Redação

Donald Trump nomeou Bill Pulte diretor interino dos serviços secretos dos Estados Unidos. Responsável pela supervisão federal do setor hipotecário, Pulte não tem experiência em segurança nacional.

A+ / A-

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta terça-feira a nomeação de Bill Pulte para diretor interino dos serviços secretos dos Estados Unidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Pulte, de 38 anos, desempenha atualmente as funções de diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação e preside também às entidades hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac.

Segundo Trump, Pulte manterá esses cargos enquanto assume a liderança da estrutura de informações norte-americana.

Na mensagem publicada na rede Truth Social, Trump justificou a escolha com a experiência de gestão de Pulte em matérias consideradas sensíveis e na supervisão de ativos associados ao mercado hipotecário.

A nomeação substitui Tulsi Gabbard, que deixará o cargo no final de junho. A antiga diretora da afirmou que a decisão de sair foi motivada pelo diagnóstico recente de cancro do marido.

Durante o período à frente da agência federal de habitação, Pulte promoveu pedidos de investigação relacionados com alegadas fraudes hipotecárias atribuídas a pessoas consideradas adversárias políticas de Trump. Até ao momento, esses processos não resultaram em acusações criminais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 02 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?