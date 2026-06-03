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Incêndio num hotel na Índia faz pelo menos 21 mortos

03 jun, 2026 - 10:33 • João Malheiro

Pelo menos 40 pessoas foram resgatadas do local, até agora, pelas autoridades.

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Há pelo menos 21 mortos na sequência de um incêndio em Nova Deli, capital da Índia, esta quarta-feira.

O balanço das autoridades locais, citado pela Reuters, dá conta de um dos piores incêndios na história da cidade dos últimos anos.

Pelo menos 40 pessoas foram resgatadas do local, até agora, pelas autoridades.

Muitas pessoas tentaram saltar pelas janelas dos andares do hotel, para escapar às chamas. Houve pessoas na rua que, perante este cenário, foram recolher colchões a uma loja perto do edifício para ajudar a amparar a queda de quem saltava.

"Uma mulher saltou do terceiro andar com um bebé nos braços", relatou uma pessoa, citada pela Reuters.

Imagens de televisão permitem ver o hotel situado no sul de Nova Deli em chamas, com fumo a rodear toda o ar à volta.

Por agora, a administração regional aponta que a origem mais provável do incêndio estará ligada a um restaurante que operava no rés-do-chão do hotel.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, já veio lamentar publicamente as mortes e apresentou as suas condolências a todos os possam ter perdido alguém nas chamas.

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