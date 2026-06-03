"Louco"? Netanyahu minimiza críticas e chama Trump de "maior amigo de Israel"

Depois do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter admitido chamado "louco" a Netanyahu, o próprio primeiro-ministro israelita quis esclarecer, horas depois, que a sua relação com o líder dos Estados Unidos da América (EUA) continua sólida.

Tal como o portal Axios avançou na manhã desta quarta-feira, esta discórdia entre os dois líderes deve-se à continuação das operações militares no Líbano ordenada pelo chefe do Governo israelita, apesar dos esforços dos EUA para alcançar um cessar-fogo e um acordo mais amplo com o Irão.

"Bibi, temos de parar com isto", disse o Presidente dos EUA a Benjamin Netanyahu em chamada telefónica, revelando o descontentamento da Casa Branca com a continuação das operações militares no Líbano.

A razão do desentendimento entre Trump e Netanyahu foi ainda alimentada pela ameaça do Irão abandonar as negociações com os EUA por causa das ações de Israel no Líbano.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em entrevista à estação televisiva norte-americana CNBC, Netanyahu garantiu que Trump tem sido o "maior amigo de Israel", por ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel em 2017 – uma capital reivindicada por Israel e Palestina, durante o seu primeiro mandato.