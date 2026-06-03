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Médio Oriente
"Louco"? Netanyahu minimiza críticas e chama Trump de "maior amigo de Israel"
03 jun, 2026 - 21:55 • Catarina Magalhães
Embora possam ter "divergências táticas" sobre a forma de como lidar com a guerra e discutirem "como todas as famílias", o primeiro-ministro israelita acredita que ambos "concordam em muitas coisas".
Depois do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter admitido chamado "louco" a Netanyahu, o próprio primeiro-ministro israelita quis esclarecer, horas depois, que a sua relação com o líder dos Estados Unidos da América (EUA) continua sólida.
Tal como o portal Axios avançou na manhã desta quarta-feira, esta discórdia entre os dois líderes deve-se à continuação das operações militares no Líbano ordenada pelo chefe do Governo israelita, apesar dos esforços dos EUA para alcançar um cessar-fogo e um acordo mais amplo com o Irão.
"Bibi, temos de parar com isto", disse o Presidente dos EUA a Benjamin Netanyahu em chamada telefónica, revelando o descontentamento da Casa Branca com a continuação das operações militares no Líbano.
A razão do desentendimento entre Trump e Netanyahu foi ainda alimentada pela ameaça do Irão abandonar as negociações com os EUA por causa das ações de Israel no Líbano.
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Em entrevista à estação televisiva norte-americana CNBC, Netanyahu garantiu que Trump tem sido o "maior amigo de Israel", por ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel em 2017 – uma capital reivindicada por Israel e Palestina, durante o seu primeiro mandato.
Médio Oriente
“Bibi, temos de parar com isto”: Trump admite ter chamado “louco” a Netanyahu
Presidente norte-americano admite ter repreendido (...)
"Às vezes discordamos como todas as famílias, mas encontramos sempre uma forma de os resolver e fazemo-lo enquanto grandes amigos", insistiu, falando que conversa com Trump "de dois em dois dias".
Embora possam ter "divergências táticas" sobre a forma de como lidar com a guerra, o primeiro-ministro israelita acredita que ambos "concordam em muitas coisas".
Para além de desvalorizar o telefonema tenso, Netanyahu também minimizou as preocupações sobre possíveis constrangimentos no abastecimento mundial do petróleo devido à guerra com o Irão, promovendo a economia de Israel durante a entrevista.
Já quando o Presidente norte-americano foi questionado diretamente sobre se lhe chamou “effing crazy” (“completamente louco”) e de "ingrato", Trump respondeu sem hesitar: “Chamei. Não diria que estava zangado. Estava um pouco perturbado com os constantes combates dele com o Líbano.”
De acordo com o mesmo portal, que cita um responsável norte-americano não identificado da Casa Branca, Trump terá dito ao líder israelita durante uma chamada realizada na segunda-feira: “Estás completamente louco. Estarias na prisão se não fosse por mim. Estou a salvar-te. Toda a gente te odeia agora. Toda a gente odeia Israel por causa disto.”
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