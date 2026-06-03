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Microsoft lança IA própria para se poder libertar da OpenAI
03 jun, 2026 - 08:53 • Lusa
Laboratório de IA do grupo, que sofreu uma grande reformulação em março, chega cerca de um ano e meio depois de pioneiros do setor como a OpenAI, a Google e a Anthropic.
A Microsoft revelou terça-feira os seus próprios modelos de inteligência artificial (IA) de ponta, visando reduzir a sua dependência do criador do ChatGPT, a OpenAI.
A gigante tecnológica norte-americana aproveitou a sua conferência anual em São Francisco para programadores, a Microsoft Build, para lançar o MAI-Thinking-1, o seu primeiro modelo de "raciocínio" --- IA que decompõe um problema passo a passo antes de fornecer uma solução.
Com esta ferramenta, ainda apenas disponível para alguns clientes, o laboratório de IA do grupo, que sofreu uma grande reformulação em março, chega cerca de um ano e meio depois de pioneiros do setor como a OpenAI, a Google e a Anthropic.
- Noticiário das 11h
- 03 jun, 2026
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