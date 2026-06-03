Portugal eleito membro não permanente do Conselho de Segurança

Portugal foi eleito esta quarta-feira membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O mandato será de dois anos.

A candidatura portuguesa conseguiu reunir 134 votos entre os 193 membros das Nações Unidas e garantiu a vaga na primeira volta das votações.

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No momento em que foi conhecido o resultado, foi visível a festa da delegação portuguesa – liderada pelo ministro Paulo Rangel – na assembleia das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Portugal tinha como adversários diretos a Alemanha e a Áustria no grupo da Europa.



A Áustria também garantiu um lugar como membro não permanente do Conselho de Segurança e a Alemanha ficou pelo caminho.

Zimbabué e Trinidade e Tobago também foram eleitos.

"Grande conquista de Portugal"



Numa primeira reação, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse que se trata de "uma grande conquista de Portugal naquele que é o maior palco da política internacional e perante dois oponentes manifestamente fortes".



"Esta vitória dignifica Portugal e projeta-nos no mundo. Portugal é um país credível, respeitado, que tem participação e intervenção a nível internacional e entendemos este mandato como mais uma demonstração deste nosso histórico", sublinhou.

Luís Montenegro afirma que "Portugal tem no plano internacional uma força muito superior à nossa dimensão económica ou demográfica, temos um reconhecimento da nossa linha de lealdade, de visão estratégica ao nível multilateral".