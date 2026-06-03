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Portugal eleito membro não permanente do Conselho de Segurança

03 jun, 2026 - 16:29 • Ricardo Vieira

Candidatura portuguesa conseguiu reunir os votos necessários entre os 193 membros das Nações Unidas.

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Portugal foi eleito esta quarta-feira membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O mandato será de dois anos.

A candidatura portuguesa conseguiu reunir 134 votos entre os 193 membros das Nações Unidas e garantiu a vaga na primeira volta das votações.

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No momento em que foi conhecido o resultado, foi visível a festa da delegação portuguesa – liderada pelo ministro Paulo Rangel – na assembleia das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Portugal tinha como adversários diretos a Alemanha e a Áustria no grupo da Europa.

A Áustria também garantiu um lugar como membro não permanente do Conselho de Segurança e a Alemanha ficou pelo caminho.

Zimbabué e Trinidade e Tobago também foram eleitos.

"Grande conquista de Portugal"

Numa primeira reação, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse que se trata de "uma grande conquista de Portugal naquele que é o maior palco da política internacional e perante dois oponentes manifestamente fortes".

"Esta vitória dignifica Portugal e projeta-nos no mundo. Portugal é um país credível, respeitado, que tem participação e intervenção a nível internacional e entendemos este mandato como mais uma demonstração deste nosso histórico", sublinhou.

Luís Montenegro afirma que "Portugal tem no plano internacional uma força muito superior à nossa dimensão económica ou demográfica, temos um reconhecimento da nossa linha de lealdade, de visão estratégica ao nível multilateral".

O primeiro-ministro agradeceu todos os envolvidos no "intenso trabalho diplomático" para garantir este resultado para Portugal. Montenegro também deixou uma palavra aos Presidentes da República, Marcelo Rebelo de Sousa e António José Seguro, que abraçaram a causa.

Portugal quer ajudar o Conselho de Segurança as suas características de "construtor de pontos que vê no diálogo, na diplomacia, no multilateralismo a opção para resolvermos grandes desafios e conflitos no globo e, sobretudo, para salvaguardar os direitos de dignidade de cada pessoa", defende Luís Montenegro.

"Esta vocação universalista de Portugal foi, no nosso entendimento, crucial para o sucesso desta campanha", referiu o chefe do Governo.

"Reconhecimento pelo nosso apego a valores universais"

Por seu lado, o Presidente da República, António José Seguro, considera que esta é uma vitória "que enaltece todo o povo português" e que "nos enche de orgulho".

António José Seguro afirma que estar no Conselho de Segurança é o "reconhecimento pelo nosso apego a valores universais" e o reconhecimento do compromisso de Portugal "com o multilateralismo e com os valores e a carta das Nações Unidas".

[em atualização]

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