Rússia acusa Ucrânia de ataque com drone a autocarro em Donetsk que matou oito civis

Moscovo acusou esta quarta-feira a Ucrânia de ter provocado a morte de oito civis e ferido outras 11 pessoas num ataque com drone contra um autocarro de passageiros que circulava numa zona da região de Donetsk sob controlo russo.

Segundo Denis Pushilin, líder instalado pela Rússia na região ocupada, o ataque ocorreu na localidade de Yenakiievo, quando o veículo efetuava uma paragem para recolher passageiros durante uma viagem entre Moscovo e Simferopol, na Crimeia anexada pela Rússia.

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Em comunicado, Pushilin condenou o sucedido e acusou as forças ucranianas de terem cometido “mais um ato de agressão sem precedentes e desumana”.

De acordo com as autoridades russas, 53 pessoas estavam registadas para viajar no autocarro. Os serviços de investigação abriram um processo criminal por aquilo que classificaram como um “ataque terrorista”, procurando agora identificar os responsáveis pela ação.

Imagens divulgadas pelos investigadores mostram o autocarro completamente destruído. O teto metálico apresenta sinais de colapso, o interior ficou totalmente queimado e todas as janelas foram destruídas pela explosão.

Até ao momento, a Ucrânia não comentou oficialmente as acusações russas. Tanto Kiev como Moscovo têm negado, ao longo do conflito, visar deliberadamente civis em operações militares.

Moscovo fala em “caça aos civis”

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, classificou o incidente como parte de uma alegada “caça aos civis” promovida pela Ucrânia.

Também Rodion Miroshnik, embaixador especial do ministério, considerou que o ataque teve como objetivo “intimidar a população civil”.

Segundo o responsável russo, Kiev estará a utilizar o apoio militar e financeiro recebido dos países ocidentais para “paralisar as ligações de transporte civil e criar condições de vida insuportáveis” para as populações dos territórios sob controlo russo.

O incidente acontece num contexto de intensificação das hostilidades entre os dois países.

Na terça-feira, a Rússia lançou um dos maiores ataques recentes com drones e mísseis contra território ucraniano, provocando 23 mortos e cerca de 130 feridos, segundo as autoridades de Kiev.

Moscovo justificou essa ofensiva como uma resposta a um alegado ataque ucraniano contra um dormitório na região de Luhansk ocupada pela Rússia. A Ucrânia rejeitou ter atingido esse alvo, mantendo-se a troca de acusações entre as duas partes sobre ataques a infraestruturas e populações civis.