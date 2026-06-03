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Médio Oriente
Sirenes soam no norte de Israel após "infiltração de aeronave hostil"
03 jun, 2026 - 09:40 • Redação com Reuters
As sirenes terão sido acionadas em Kiryat Shmona e em cidades próximas na região da Galileia, devido a um ataque de drones, provenientes do Líbano,
Foram ouvidas sirenes no norte de Israel nesta manhã de quarta-feira, avançou o exército israelita, depois de uma "infiltração de aeronave hostil".
Segundo o Times of Israel, as sirenes terão sido acionadas em Kiryat Shmona e em cidades próximas na região da Galileia, devido a um ataque de drones, provenientes do Líbano.
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O Líbano anunciou um cessar-fogo parcial entre o Hezbollah e Israel, que prevê a suspensão dos ataques israelitas aos subúrbios de Beirute controlados pelo Hezbollah e a interrupção dos ataques do Hezbollah contra Israel.
No entanto, de acordo com a Embaixada do Líbano em Washington, o acordo não põe fim ao conflito.
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