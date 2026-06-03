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Três militares da Marinha Real britânica morrem na queda de helicóptero durante treino em Devon

03 jun, 2026 - 14:38 • Olímpia Mairos

O acidente ocorreu durante um exercício de treino em Sourton Down, no condado de Devon. Keir Starmer classificou o momento como “profundamente preocupante” para as famílias das vítimas, enquanto decorre uma investigação às causas da queda da aeronave.

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Três membros da Marinha Real britânica (Royal Navy) morreram após a queda de um helicóptero militar num campo em Sourton Down, perto de Okehampton, no condado de Devon, no sudoeste de Inglaterra, durante um exercício de treino realizado na madrugada desta quarta-feira.

A Royal Navy confirmou a morte dos três militares num comunicado marcado pelo pesar.

É com profunda tristeza que podemos confirmar que três membros da Marinha Real morreram durante um exercício de treino de helicóptero”, declarou um porta-voz da força naval britânica, citado pela Sky News. A mesma fonte acrescentou que “os nossos pensamentos e condolências estão com as suas famílias e amigos neste momento de tristeza”.

O acidente ocorreu pouco antes das 4h00 locais e mobilizou vários meios de emergência para o local. A Polícia de Devon e Cornwall confirmou que equipas de socorro continuam a operar na zona de Sourton Down, enquanto decorrem as investigações.

O incidente continua em curso e partilharemos novas atualizações assim que as tivermos”, afirmou um porta-voz da polícia, acrescentando que o Ministério da Defesa britânico confirmou tratar-se de uma aeronave da Marinha Real.

Perante a tragédia, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, manifestou solidariedade para com as famílias das vítimas e reconheceu a preocupação gerada pelo acidente. O chefe do Governo afirmou que este é um momento “profundamente preocupante para as famílias dos membros das Forças Armadas”, numa referência ao sofrimento dos familiares e amigos dos militares falecidos.

Starmer disse ainda que os seus pensamentos estão com todos os afetados pela tragédia, numa altura em que as autoridades procuram esclarecer as circunstâncias da queda da aeronave.

A Marinha Real Britânica revelou que foi aberta uma investigação para apurar as causas do acidente, recusando, para já, avançar mais detalhes. “Está em curso uma investigação e seria inadequado fazer mais comentários nesta fase”, explicou um porta-voz da força naval.

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