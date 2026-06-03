Ucrânia atinge terminal petrolífero em São Petersburgo

A Ucrânia atingiu um terminal de exportação de petróleo em São Petersburgo poucas horas antes do início do fórum económico anual do Presidente Vladimir Putin, numa tentativa de embaraçar o líder do Kremlin e demonstrar a vulnerabilidade das grandes cidades russas.

O ataque a São Petersburgo, cidade natal de Putin e palco do seu próprio "Davos" — um fórum económico concebido para atrair investimento estrangeiro e projetar uma imagem positiva da Rússia — surge numa altura em que ambas as partes intensificam os ataques mútuos numa guerra que já dura há mais de quatro anos, sem qualquer perspetiva imediata de fim.

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Uma coluna de fumo era visível a partir do centro histórico da cidade, onde o terminal de exportação de petróleo foi atingido. Correspondentes da Reuters relataram ter ouvido fortes explosões durante a manhã desta quarta-feira.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que drones ucranianos atingiram o terminal de combustíveis e afirmou que também foi visada uma instalação militar nas proximidades da segunda maior cidade da Rússia.

Alexander Beglov, governador de São Petersburgo, declarou que vários "objetos de infraestrutura" não especificados foram atingidos em três distritos diferentes da cidade. Já Alexander Drozdenko, governador da região mais ampla de Leninegrado, afirmou que as defesas antiaéreas abateram 59 drones durante a noite.

O aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, teve de impor restrições temporárias aos voos, informou a autoridade russa da aviação civil. Segundo meios de comunicação locais, mais de 30 voos sofreram atrasos ou foram cancelados.