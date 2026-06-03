Urso atacou várias pessoas no Japão e obrigou ao encerramento de escolas

Um jovem na casa dos 20 anos foi perseguido e atacado por um urso à entrada da empresa onde trabalhava esta terça-feira. O momento foi capturado pelas câmaras de videovigilância da fábrica em Fukushima, no Japão, que deu o alerta. O animal atacou não só trabalhadores, mas também moradores num bairro das proximidades.

Após o ataque na entrada do recinto, o urso entrou no edifício onde feriu mais três pessoas. Mais tarde, um homem na casa dos 60 anos foi também agredido, bem como uma mulher na casa dos 80, que ficou com ferimentos moderados. Todas as pessoas caminhavam ou trabalhavam na mesma zona.

Apesar de não se terem registado vítimas mortais ou com ferimentos graves, duas escolas nas proximidades foram encerradas, uma delas do ensino básico que procedeu a aulas online depois de emitir um comunicado onde pedia que se evitassem quaisquer deslocamentos desnecessários.

Na noite desta terça-feira, o urso ainda não tinha sido capturado pelas autoridades. Pensa-se que o animal estivesse escondido no interior de um edifício algures no bairro de Sesakino.

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Crescente número de ataques devem-se a alterações climáticas



As causas apontadas para o crescente número de ataques de ursos selvagens são as alterações climáticas e o despovoamento rural do japão devido ao rápido envelhecimento populacional. Deste modo, os animais começam a deslocar-se cada vez mais para as zonas urbanas em busca de alimento. Verifica-se maior atividade ao início do dia e ao fim da tarde, horários já desaconselhados para a prática de qualquer tipo de atividade pelas autoridades.

No ano passado 13 pessoas morreram por consequência dos mais de 230 ataques contabilizados, afirmou o Ministério do Ambiente do Japão. No mesmo ano, o governo da cidade de Akita solicitou formalmente apoio militar para proteger os residentes, na sequência de uma onda de ataques mortais.

Existem dois tipos de urso no Japão: os ursos negros asiáticos e os ursos pardos, de maior porte, que se encontram na ilha de Hokkaido. Em março de 2026, as autoridades aprovaram abates sistemáticos, uma das medidas de uma estratégia para conter e gerir a população de 57.800 ursos existentes no país. Triplicar o número de funcionários municipais — para totalizar os 2.500 — nos próximos cinco anos e duplicar as armadilhas são outras formas que o governo japonês encontrou para minimizar os ataques.

Foi ainda disponibilizado um manual do Ministério do Ambiente que aconselha todos os que se depararem com um urso a não entrar em pânico, mover-se lentamente e evitar virar costas e fugir. No caso de ser atacada, a pessoa deve deitar-se de bruços, encolher o corpo e proteger o pescoço, de maneira a proteger-se de ferimentos potencialmente mortais.