Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 04 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

América Latina

Visa e Mastercard encerram operações em Cuba a partir de sábado

03 jun, 2026 - 20:28 • Lusa

Banco Central de Cuba acredita que esta é mais uma "estratégia para estrangular o povo cubano" por parte de Donald Trump.

A+ / A-

Os serviços financeiros internacionais Visa e Mastercard vão encerrar as suas operações em Cuba a partir de 6 de junho, para evitar sanções decorrentes de um decreto executivo dos Estados Unidos da América (EUA), divulgou o Banco Central de Cuba (BCC).

O banco privado estrangeiro que processava as transações internacionais (cujo nome não foi divulgado pelo BCC) informou a autoridade monetária que estava a romper a sua relação com a instituição financeira Fincimex (pertencente ao conglomerado empresarial GAESA, apoiado pelos militares) para evitar as sanções.

"Esta interrupção está diretamente relacionada com o Decreto Executivo n.º 14404, de 1 de maio, emitido pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, como parte da sua estratégia para estrangular o povo cubano", detalhou o BCC.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A entidade acrescentou que, em resultado desta decisão, "Cuba não poderá receber receitas da venda de bens e serviços através de cartões de crédito internacionalmente reconhecidos, como a Visa e a Mastercard".

“Não aguentamos mais”: Igreja Católica descreve cenário dramático e fome crescente em Cuba

“Não aguentamos mais”: Igreja Católica descreve cenário dramático e fome crescente em Cuba

Bispo cubano descreve um país mergulhado na pobrez(...)

A retirada do banco rompe efetivamente todas as ligações financeiras da ilha com o exterior, intensificando a pressão de Washington sobre Cuba, que o Governo norte-americano deseja forçar a realizar profundas reformas políticas e económicas.

Os EUA estão a intensificar a pressão que têm vindo a exercer sobre Cuba desde janeiro, quando impuseram um embargo petrolífero que praticamente paralisou grande parte da atividade económica do país, uma vez que a ilha produz apenas 40% das suas necessidades energéticas.

O decreto executivo estipulava sanções para indivíduos e empresas que mantivessem laços económicos, comerciais ou financeiros com o Governo cubano, particularmente nos setores da energia, finanças e defesa.

Em 7 de maio, foram impostas sanções à Gaesa, a maior empresa estatal de Cuba, que representa cerca de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) da ilha.

Isto levou muitas empresas a romperem os seus laços com esta entidade, que tem presença em quase todos os setores económicos.

Esta situação levou também à retirada parcial ou total de grandes cadeias hoteleiras estrangeiras que operam na ilha, como as espanholas Meliá e Iberostar.

A empresa mineira canadiana Sherritt, o maior investimento estrangeiro em Cuba, anunciou há um mês a sua saída imediata da ilha em consequência das sanções americanas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 04 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?