- Noticiário das 13h
- 04 jun, 2026
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Médio Oriente
Israel continua a atacar Líbano depois de acordo de cessar-fogo
04 jun, 2026 - 11:12 • Reuters
As forças armadas israelitas, num aviso aos residentes do sul, afirmaram que continuavam a atacar instalações do Hezbollah. A guerra tem continuado apesar de vários cessar-fogos declarados por Washington desde abril.
Israel continuará a atacar o Líbano por enquanto e não se retirará do sul, afirmou na quinta-feira o ministro da Defesa, Israel Katz, depois de o Líbano e Israel terem acordado um cessar-fogo condicionado à cessação dos ataques por parte do Hezbollah.
O acordo foi anunciado em Washington após conversações entre responsáveis libaneses e israelitas, no âmbito de uma via diplomática liderada pelos EUA da qual o grupo muçulmano xiita Hezbollah, apoiado pelo Irão, não faz parte.
O Hezbollah ainda não se pronunciou sobre o acordo.
Israel levou a cabo vários ataques no sul do Líbano na quinta-feira, segundo fontes de segurança. A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que um ataque com um drone contra uma mota matou uma pessoa e feriu outra. Um outro drone sobrevoou Beirute.
As hostilidades entre o Hezbollah e Israel reacenderam-se a 2 de março, quando o grupo abriu fogo em apoio a Teerão, que estava a ser alvo de um ataque dos EUA e de Israel.
A guerra tornou-se um ponto de discórdia na diplomacia para a resolução do conflito. Teerão, cuja Guarda Revolucionária fundou o Hezbollah em 1982, exigiu o fim dos ataques israelitas no Líbano como parte de qualquer acordo.
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